VIDEO | NBA drafti avavalik tegi suveliigas vägeva partii

„Arvan, et oleksin võinud teha rohkemat, et aidata oma meeskonnal mängu võita. Peame edasi töötama. Esimesel kolmel veerandajal me polnud kuigi head, aga neljandat domineerisime. See näitab meeskonna sisu. See on täiesti normaalne, et ma ise lähen iga mänguga paremaks. Kaks päeva tagasi oli ju alles mu esimene mäng,“ märkis korvpallur.