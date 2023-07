KUULA | „Ringiga ees“: McLaren andis konkurentidele tormihoiatuse. Kas F1 sari teatab peagi uuest tiimist?

Suurbritannia GP-st kujunes brittide pidu. Kui Verstappen võttis järjekordse esikoha, siis tema kõrval mahtusid kodupubliku rõõmuks poodiumile Lando Norris (McLaren) ja Lewis Hamilton (Mercedes). Viienda koha noppis kolmas britt George Russell (Mercedes) ning kaheksanda koha sõitis välja Londonis sündinud, aga Tai lipu all võistlev Alexander Albon (Williams).

Nädalavahetuse suurimaks üllatajaks võib pidada McLarenit, kui lisaks Norrise teisele kohale tõi debütant Oscar Piastri tiimile neljanda koha punktid. Mis on McLareni edu taga?

Miks ei suutnud Verstappeni tiimikaaslane Sergio Perez viiendat etappi järjest kvalifikatsioonis esikümnesse jõuda? Mida peab mehhiklane tegema, et taas ree peale saada?

Lisaks Suurbritannia GP-le tuli juttu ka teistel vormeliteemadel. F1 sarja juhid kuulutasid uueks hooajaks välja rekordilise 24 etapist koosneva kalendri. Tiimidele see midagi lihtsat ei too... Viimasel ajal on palju juttu olnud ka võimaliku 11. tiimi liitumisest sarjaga 2026. aastal. Kas uudiseid kuuleb juba juulis?