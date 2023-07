Šveitsi fotograafid ei tohi enam võimlejaid igast asendist pildistada. „Mõnikord tunnen, et olen alasti!“

Ühing soovib kaitsta võimlejaid ja tagada, et ebaeetilistes positsioonides ja liialt paljastavaid pilte ei avaldataks ja jagataks edasi.

Šveitsi võimlemisliit soovib uute juhistega lõpetada seksualiseerivate piltide avaldamise. Liit on oma juhistes välja toonud erinevaid võimlemispositsioone, mille filmimist fotograafidel tuleb vältida. Näitena tuuakse pilt, millel võimlejal on jalad laiali.

Ühingu eetikaosakonna liige Naomi Kempteri arvates on viimane aeg midagi sellist ette võtta.

„Tahame saata sõnumi, et me ei soovi enam selliseid pilte,“ rääkis Kempter. „Sportlased peaksid saama oma spordiala harrastada hea enesetundega, olenemata sellest, mida nad kannavad või kuidas neid pildistatakse,“ lisas ta.

Kempter endine võimleja ja temast tehtud pildid on tundunud talle probleemsed. Ka Šveitsi võimlemisliit on oma minevikus tehtud pildigaleriid läbi käinud ja osa fotosid kustutanud.

Võimlejate pildistamise koha pealt on sõna võtnud ka endine Saksa iluvõimleja Sarah Voss. Ta ütles, et tunneb ennast kitsastes võitlusriietes ebamugavalt. „Mõnikord tunnen, et olen alasti,“ rääkis sakslanna