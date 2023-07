Otepää triatlonil olid stardis Märt Avandi, Raivo E. Tamm ja Elina Pähklimägi

2017. aasta Hea Eeskuju saadik ja näitleja Märt Avandi jäi oma tulemusega väga rahule. Avandi rääkis, et tema tulemus sõltub drastiliselt ilmast. „Kui on 25 kraadi, siis ei tule mul midagi välja ja kui on nagu täna, 18 kraadi siis on kõik tipp-topp.“ Avandi võtab osa ka sel aastal IRONMAN 70.3 Tallinn Euroopa meistrivõistlustest. Vormi kohta ütleb Avandi, et on sama nagu eelmine aasta: „Kehvem ei ole, parem ka ei ole, aga ei nurise.“