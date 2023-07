Olümpiamedalist Allar Raja sõnul oli Šveitsis startimine oluline selleks, et teada saada, kus võrreldes maailmaga paiknetakse. „Selle pealt saame aimu, millele on vaja veel enne MM-i rõhku panna. Samuti oli vaja näha, kas kiirus on olemas, kuna paus neljapaadiga võistlustel oli üsna pikk. Enesekindluse jaoks oli see väga oluline,“ kommenteeris Raja Delfi sporditoimetusele.