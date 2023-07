Vägeva kaksikduubli teinud Gregor Kuuba: Serbia oli avamängus samuti võidetav

Kuuba tunnistas, et ka turniiri avamäng oli võidetav. „Ehmatasime natuke ära. Täna alustasime kohe hästi ja kuni neljanda veerandaja keskpaigani olime päris mugavalt ees. Mängu lõpus lasime jala võib-olla veidi sirgeks ja arvasime, et see kõik tuleb lihtsalt. Hea, et lõpuks võidu kätte saime,“ analüüsis koondislane.

Kuuba sõnul on koondise eesmärk tõestada, et nende koht on kõrgemas seltskonnas. „A-divisjoni koondised on paremad nii füüsiliselt kui ka tehniliselt. Luksemburgil ja Serbial või Montenegrol on ikka vahe sees. Montenegrot suutsime võita ja ma arvan, et siin on veel koondiseid, kellest me suudame üle olla,“ analüüsis Kuuba.