Taani tippmängija märatses Wimbledonis, misjärel ema ja treener lahkusid tribüünilt

Teadaolevatel andmetel lahkusid pärast seda tribüünilt nii Rune ema kui ka treener. Ema kommenteeris seda sellega, et tema poeg oli rohkem keskendunud tribüünilt toimuvale, kui matšile.

„Kui nad (ema ja treener) otsustasid, et minu jaoks on kõige parem, et nad lahkuvad, siis oli otsus tõenäoliselt õige,“ rääkis Rune Taani meediale.