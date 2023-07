Conor McGregor sihib UFC-s omapärast meistrivööd, ringi naasmine seisab dopingureeglite taga

34-aastane iirlasest vabavõitleja Conor McGregor on ilmselt kõige kuulsam atleet, kes kunagi UFC ringi astunud. Viimase matši profina pidas ta praeguse seisuga aga 2021. aasta 10. juulil. Tundub, et ka sel aastal McGregor veel ringi ei naase. Küsimuseks on dopingureeglite täitmine. Samas tema järgmine vastane on juba selge. Ühtlasi hakkab ta enda sõnul jahtima üsna omapärast meistrivööd.