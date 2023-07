Eestlane saavutas Rootsi ekstreemtriatlonil viienda koha: vahepeal pidime lausa neljakäpukil olema

Alti sõnul oli võistluspäeval oodatust soojem ilm ja vihma ei sadanud. „Hommikul oli stardis 11 kraadi ning päeva peale läks soojemaks ja oli lauspäike. Tuul oli endiselt kõva,“ rääkis Alt, kes tuli 3,8-kilomeetriselt ujumisdistantsilt veest välja esimesena. „Mass-start oli suhteliselt pika sissejooksuga ja vahepeal olin juba põlvini mudas. Hoidsin end kohe grupi ette. Ühel hetkel sain kõva laksu vastu varvast, aga küüs jäi õnneks peale. Kolmandal-neljandal positsioonil olles ujus konkurent mulle kogu aeg pihta ja kuna see oli lõpuks ebameeldiv, siis tegin kiirenduse ja jätkasin teisel positsioonil kuni 3000 meetrini. Kuna veest välja tulemine oli üsna kivine ja vajas abistamist, siis otsustasin lõpus kiirendada, et esimesena välja saada ja see õnnestuski.“