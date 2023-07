Jalgpallituru suvine üleminekuaken on mõnda aega olnud avatud ja tehtud on ka suuri tehinguid. Aina enam tundub, et lähiajal võib näha läbi aegade ühte suuremat tehingut. Kas Kylian Mbappe vahetabki lõpuks klubi? 24-aastane Mbappe on hakanud igatahes sildu põletama.