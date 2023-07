Joel Lindpere pidas kuuenda omanimelise golfivõistluse koostöös heategevusfondiga Minu Unistuste Päev

Esmakordselt leidis võistlus aset 2017. aastal ja sellest on tänaseks kujunenud iga-aastane traditsioon. Teiste seas mängisid golfi ka paljud Lindpere sõbrad ning tuttavad. Võistlusel osalesid Marek Lemsalu, Kaarel Nurmsalu, Ragnar Klavan ning ka Tom-Olaf Urb.

Lisaks golfimängule oli käesoleval korral suurem fookus ka heategevuslikul poolel. Nimelt koguti toetust SA Heategevusfond Minu Unistuste Päevale.

SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev viib ellu raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi, et pakkuda lastele ja nende peredele emotsionaalset tuge, mis on oluline osa raviprotsessi tervikus. Heade toetajate abiga koguti laste unistuste täitmiseks kokku 1160 eurot.

Millega täpsemalt tegu?

Kui Joel Lindpere jalgpalliga lõpetas, sai tema koduklubiks Rae Golf. „Peale seljaoperatsiooni hakkasin rohkem golfiga tegelema, et toetada enda taastumist. Mängides kasvas ka koostöö klubiga ja heade suhete taustal sai otsustatud, et korraldame golfivõistluse, mis ei ole vaid pelgalt golfivõistlus, vaid midagi enamat. Nüüdseks on sellest saanud tore spordipäev ja tõeliselt tugev traditsioon,“ kirjeldas Lindpere.

Miks otsustati kaasata SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev?

Põhjus antud fondi toetada tulenes varasemast koostööst. Lindpere lisas omalt poolt: „Kuna talvel sai käidud fondi heategevusüritusel, siis tuttavate läbi leiti ühine keel ja nõnda see koostöö sündis. Kuna abivajajaid on palju ja kõiki alati aidata ei jõua ja jaksa, siis on mul hea meel, et olen saanud õla alla panna abivajavate laste abistamisesse.“

„Tutvusime Joeliga talvel tänu fondi väga heale sõbrale Maurizio D’agapitole. Kuna Joel korraldab iga-aastaselt golfiüritust, tekkis tal mõte see ära siduda heategevusega. Meil on suur rõõm, et just meie tegevus teda kõnetab. Samuti on see väga armas kink fondile endale, kuna fond tähistas samal päeval, 8. juulil, oma 12. sünnipäeva,“ sõnas heategevusfondi projektijuht Grete-Liis Lepp.

„Aitäh kõigile, kes panustasid laupäevasel golfiturniiril ning toetasid krooniliselt haigete laste unistuste elluviimist. Me usume, et unistus teeb imet! Positiivsed elamused, rõõm ja julgustus on need, mis aitavad neil lastel elus edasi liikuda ning nautida oma lapsepõlve. Oleme tänulikud Joelile ja kogu Rae Golfi tiimile, kes sellise vahva heategevusliku võtmega golfiturniiri korraldasid,“ lisas Lepp.