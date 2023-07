Eesti olümpiasportlane lõpetas sportlaskarjääri

„Olen juba veteran, on mingid väikesed vigastused, aga midagi hullu mitte. On lihtsalt õige aeg lõpetada,“ tunnistas Minaškin intervjuus ERR-ile.

„Mul oli väga hea šanss MM-il hea tulemus teha, aga kahjuks juhtus nii, et kaotasin esimeses ringis ja kuna toetust pole, on väga raske jätkata. Meil käib olümpiakvalifikatsioon, ilma võistlemata ei ole võimalik OM-ile pääseda. See oli kõige suurem põhjus, miks otsustasin lõpetada. Muidu võiks veel olümpiani teha, aga jätkata on raske,“ viitas Minaškin rahalise toetuse puudumisele.