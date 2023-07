Raimond Prous maadleb U-15 EM pronksimatšis, Mario Kaljola ja Mardo Ärmus jätkavad lohutusringides

Kehakaalus -68 kg võitis Mardo Ärmus avaringis 4 : 0 armeenlast Roman Usojani ning kaotas 1/8 finaalis 0 : 8 ungarlasele Ferenc Budaile. Ungari maadleja jõudis finaali ning seega saab Ärmus pühapäeval edasi maadelda. Lohutusringis tuleb Ärmusele vastu serblane Marko Vasic (C matt nr 677), edu korral on pronksimatš leeduka Benediktas Bubeleviciusega. Samas kehakaalus kaotas Venno Põrk 1/8 finaalis grusiin Saba Vanadzele 1 : 3 ning edasi maadelda ei saa.