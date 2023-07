FOTOD | Tennise Eesti Meistrivõistlused said avalöögi

Naiste ja meeste üksikmängus algab põhiturniir homme. Hetkel mängib Elena Malõginal (WTA 325.) ITF- turniiril Liepajas, kus on jõudnud paarismängu poolfinaali. Sellele vaatamata on ta meistrivõistlusteks kohal. Samuti osaleb Maileen Nuudi (WTA 549.), kes peaks olema Malõgina peamine rivaal tiitlile.

Meeste üksikmängus ei tee lisaks Tammele kaasa Eesti esireket Mark Lajal, kes eelmisel aastal jõudis finaali. Lajalil on praegu käsil tähtis periood, kus ta peab Challenger-turniiridel koguma punkte, et pääseda US Openi suure slämmi turniiri kvalifikatsiooni. Sinna pääsejate nimekiri läheb lukku 31. juulil. Eesti meistrivõistlustel on esimesena asetatud meeste kolmas reket Daniil Glinka (ATP 710.) ja teist asetust omab Siim Troost (ATP 1583.). Kaasa mängib ka Kenneth Raisma, kes on korduvalt pääsenud meistrivõistlustel esinelikusse, aga üksikmängu meistriks pole tulnud. Raisma õpilane Oliver Ojakäär, kes sel aastal tegi suure sammu edasi maailma juunioride paremikus, jääb vigastuse tõttu turniirilt eemale.