Maailma esireket Alcaraz oli hädas, kuid kindlustas pääsu kaheksandikfinaali

„See oli tõeliselt raske matš. Nicolas on suurepärane ja ta mängis täna väga hästi. Mängisime Rio ATP turniiril ja see oli samuti raske matš,“ rääkis Alcaraz võidu järel. „Olen enda taseme üle väga uhke. Energia, mille ma siit mängust kaasa võtan on eriline. Teadsin, et mul tekivad omad võimalused. Võidu võti oli koguaeg uskuda ja olla keskendunud.“