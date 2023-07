Super! Eesti neljapaat pääses Luzerni MK-etapil finaali

„Arutasime omavahel, et homme tuleb julgemalt peale minna, kuna avasõidus me veel ei teadnud, kuidas lõpuni kestame ja mis seisus oleme. 1000 meetri peal peame julgemad olema, sest üldjoontes liigume kenasti: paat on tasakaalus, tõmbe dünaamikagi paigas,“ rõõmustas eelsõidu järel pärnakas Endrekson, kes koos Rajaga teeb tänavu oma esimest võistlust.