Tagasi suurel areenil: sajad Venemaa ja Valgevene sportlased osalevad Aasia mängudel

Otsus sündis samal päeval, kui Venemaa agressioonisõja alguses Ukrainas möödus 500. päev. Alates sõja algusest on enamik spordialaliite kehtestanud Venemaa ja Valgevene sportlastele võistluskeelu, kuid on ka erandeid.

„See on minu jaoks kummaline, sest nad ütlevad, et neil sportlastel pole sõjaga mingit pistmist. Samas me näeme, et mitmed Venemaa sportlased toetavad avalikult Venemaa armeed ja Putinit,“ rääkis ukrainlane.