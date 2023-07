Hollywoodi staar Brad Pitt istub Silverstone´i F1 etapil vormelirooli

„Esiteks tundub mulle, et Brad vananeb tagurpidi. Muidugi oli tema vanus kõneaineks, kui me filmi süžeest rääkisime. Kuid pean tunnistama, et ta on heas vormis, teeb trenni ja lõppude lõpuks on see film. Seal on Hollywoodi elemente, mis lisavad usaldusväärsust,“ lisas Hamilton.