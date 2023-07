Ilmataati vihma eest tänanud Tänak: meil on kiirust vaja ja arvan, et oleme teinud väikse sammu edasi

„Ralli formaat on väga mõistlik ja lihtne, et valmistuda Ralli Estoniaks,“ sõnas Tänak. „Suures pildis saime auto seadistuse juba testipäeval paika, siin on vaid nipet-näpet kohendamist. Tegelikult on kõike vaja paremaks saada. Sel aastal pole meil kiirust olnud, aga nüüd tulevad Eestis ja Soomes rallid, kus kõik sõltub kiirusest, seega on seda vaja. Õnneks on meie tiim tööd teinud ja usun, et oleme sammukese edasi astunud.“