Hollandi jalgpalliklubi mängusärk on Vene lipuvärvides. „Suurepärane austusavaldus sõduritele!“

Klubi fännides tekitas suurt pahameelt võõrsilvorm, mille varrukatel on valge, sinine ja punane värv. Paljude inimeste arvates on see väga sarnane Venemaa lipuga.

Heerenveeni jalgpalliklubi ütles pressiteates, et klubi austab oma ajalugu uue võõrsilsärgiga. Samades värvides oli Heerenveeni võõrsilsärk hooajal 1993-1994, mil klubi kindlustas pääsu Hollandi kõrgliigasse.

„Vene lipp? See ei tohiks praegu võimalik olla,“ avaldas üks fänn pahameelt.

„Suurepärane austusavaldus neile vene kangelaslikele sõduritele. Oeh, vaheta need varrukad ära,“ kirjutas teine.

Klubi turundusjuht Martin Koopman tunneb fännide negatiivse vastukaja tõttu nördimust.

„Mõned inimesed seovad selle olukorraga maailmas. Sõjaga, millele kõik on vastu. Nii ka meie kui klubi. See on meie jaoks väga tüütu ja üldse mitte naljakas, et nad seda särki nii näevad,“ rääkis ta kodumaa meediale.

„Mina näen, et varrukad on meie klubi värvides. Õnneks oleme saanud ka palju positiivset vastukaja ja mõne arvates on see isegi kõige ilusam särk läbi aegade,“ lisas Koopman.