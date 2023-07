Wimbledoni tenniseturniiri varjutab 8-aastase tüdruku surm

8-aastane tüdruk hukkus ja mitmed inimesed said vigastada, kui auto sõitis vastu Wimbledonis asuvat koolimaja. Enne avariid sõitis auto ka läbi kooliaia.

Info juhtunud tragöödiast jõudis ka tenniseturniirile. „Mu ema rääkis mulle sellest, ma ei jälgi tavaliselt uudiseid. See on kohutav. Wimbledon on tavaliselt väga rahulik piirkond,“ kommenteeris toimunut Taani tipptennisist Holger Rune.