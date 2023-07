WIMBLEDONI PÄEVIK | Ajaloo pikim kiire lõppmäng ja Briti tennisistide krahh

Eesti tennisefännide pilgud olid eile suunatud All England Clubi tennisekeskuse viiendale väljakule, kus Anett Kontaveit mängis segapaarismängu Emil Ruusuvuoriga. Vastu tuli astuda tugevale Saksa-Hiina paari Kevin Krawietzi ja Yang Zhaoxuanile. Kontaveit ja Ruusuvuori said korraldajatelt turniirile vabapääsme ning kohati näidati väga korraliku mängutaset. Siiski kaotasid Anett ja Emil eilse kohtumise 3 : 6, 4 : 6. Sellega sai eestlanna tennisekarjäär lõpliku punkti – vähemalt praeguseks. Eestlanna on avaldanud soovi jääda tennisega ka tulevikus seotuks, kuid millisel viisil pole veel teada.

Esimene sett läks täielikult puuduliku kokkumängu ja vähese paarismängukogemuse nahka, kuid teine sett oli absoluutselt võidetav. Määravaks said mõned lihtvead ja vastaste suurem kogemustepagas. Paraku see on nii, et üksikmängu kõrvalt on väga raske tipptasemel paarismängu harjutada. Samas on ka selle mänguliigi treenimine vajalik - üks täiustab teist. Kui vaadata ajalukku, siis on vaid üksikuid tennisiste, kes on mõlema mänguliigi tipus olnud. Aegumatu näide on õde Williamsid, kelle auhinnakapist leiab 14 suure slämmi tiitlit paarismängus.