Henri Anier hakkab mängima Eesti jalgpallurite jaoks tundmatus liigas

Anieri ja teiste uute täienduste pressikonverentsil ütles eestlane, et otsus Hong Kongi siirduda tuli lihtsalt. „Lee Maniga liitumine on minu karjääris oluline samm. Aeg oli sobiv ja seda otsust polnud keeruline langetada,“ rääkis Anier ja lisas, et kui teda Eesti koondisesse kutsutakse, soovib ta koondist ka edaspidi esindada.

Lee Mani klubi peatreeneri Tsang Chiu Tati sõnul on Anier võistkonna jaoks oluline pusletükk. „Eelmisel hooajal tundsime teatud olukordades puudust tipuründajast, kes aitaks meil väravateni jõuda. Loodan, et nüüd on see mure lahendatud. Henril olid eelmisel hooajal paar vigastust, aga kui ta Muangthongi eest mängida sai, tegi ta seda hästi. Usun, et ta suudab endiselt väravaid lüüa,“ lausus juhendaja.