Hooaja esimest võistlust tegev neljapaat näitas MK-etapil head minekut

Sel hooajal esimest korda ühte paati istunud Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia), Allar Raja (Pärnu SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev) näitasid eelsõidus head minekut: ehkki finaalikohta kohe hankida ei õnnestunud, tuli asjaosaliste endi sõnutsi sõit väga hästi välja, kinnitades neile, et maailma tippnelikutega liigutakse kui võrdne võrdsega.

Eesti osalusel vahesõit on kavas laupäeval Eesti aja järgi kell 17. Sinna tulevad vastasteks Indoneesia, Norra, Rumeenia ja Ukraina. Kaks esimest pääsevad medalisõitu, ülejäänud asuvad starti B-finaalis, kus jaotatakse kohad alates seitsmendast.

„Arutasime omavahel, et homme tuleb julgemalt peale minna, kuna avasõidus me veel ei teadnud, kuidas lõpuni kestame ja mis seisus oleme,“ rääkis Eesti aegade üks tituleeritumaid atleete Endrekson. Vanameistri hinnangul saab vahesõidus määravaks distantsi teine pool. „1000 meetri peal peame julgemad olema, sest üldjoontes liigume kenasti: paat on tasakaalus, tõmbe dünaamikagi paigas,“ rõõmustas pärnakas, kes koos Rajaga teeb tänavu oma esimest võistlust.