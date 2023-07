„Seks müüb!“ Ajakirjanik esitas USA iluvõimlejale kohatuid küsimusi ja avaldas šokeeriva loo

Dunne jagas oma ebameeldivat kogemust Instagramis. „See oli täielik p**k. Nad helistasid mulle novembris ja ütlesid, et tahavad teha lugu minu saavutustest. Olin kohe nõus. „New York Times – see on suur asi,“ arvasin ma,“ rääkis Dunne.

Tegelikkus oli aga teistsugune. Ilusvõimleja sõnul hakkas reporter talle väga omapäraseid küsimusi esitama. „Ta küsis, kuidas ma suhtun sellesse, et olen väike blond võimleja ja saan palju koostöölepinguid. Ma vastasin, et kuidas see on seotud minu sportlaskarjääriga,“ avaldas ameeriklane.