Kontaveiti paarismängupartneri südamlikud sõnad. „Aitäh Anett, sul oli uskumatu karjäär!“

Kontaveitile ja Ruusuvuorile anti segapaarismänguturniirile Wild Card. Eestlanna sõnul oli tal juba turniiri eel plaanis ühte paarismänguliiki mängida, kuid vaatamata sellele oli ta vabapääsme saamisest üllatunud. Teatavasti on Tallink mõlema tennisisti ühine suursponsor.

„See oli päris suur üllatus ja tore on proovida midagi muud. Kindlasti selline lõbusam formaat. Ma pole vist segapaarismängu mänginud 13–14-aastasest saati,“ rääkis eestlanna eilsel pressikonverentsil.

Aneti paarismängupartner Emil Ruusuvuori tegi kohtumise järel sotsiaalmeediasse liigutava postituse, milles tänas eestlannat võimaluse eest. „Anett, aitäh, et minuga täna väljakut jagasid. See oli privileeg. Sa oled ja olid tennises suureks eeskujuks, eriti Baltikumis ja Põhjamaades,“ kirjutas soomlane.

Soomlane jagas kommentaare ka kodumaa meediale. „Tal oli uskumatu karjäär. Anett on tõeliselt tore ja südamlik inimene ning soovin talle kõike paremat elus väljaspool tennist. Tundus, et ta on oma otsusega rahul,“ rääkis Ruusuvuori.