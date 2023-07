Tänak ja Suninen kogusid Lõuna-Eestis kilomeetreid, et autoga üheks saada

Rallimehi ei kadesta. Kaunis suvepäev, ei palav ega jahe, oleks ja naudiks, aga nemad tõmbavad kombinesooni luku kinni, suruvad kiivri pähe ja istuvad kuuma autosse, et see Rally Estoniaks korralikult jooksma saada. Ja nii jupikaupa kespäevast pärastlõunani – 5,1 km Ruusmäe kruusateid, siis autost välja ja inseneridega asja arutama, kuni mehhaanikud uue seadistuse paika saavad, siis taas autosse, 5,1 km Ruusmäe kruusateid, siis autost välja...

Laupäeval saab Tänak 68,43 km Haanja ümbruse teedel toimuval Lõuna-Eesti rallil lisaks – need kõik on mõeldud auto testimiseks – ning ehk toob see optimismi juurde. Samas... Kas rallifänn tõesti arvab, et Tänak ei lähe Eestis ja Soomes kihutama võidule, mis tooks ta MM-tiitlile lähemale? „Testimised on tänapäeval piiratud ja iga kilomeeter tuleb kasuks,“ põhjendas Tänak, miks ta pisikesel kodurallil osaleb. Selle nädala töö tulemus selgub 23. juuli õhtupoolikul, kui Rally Estonia lõputseremoonial karikaid jagatakse.