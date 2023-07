Dortmund lisas homofoobsete seisukohtadega jalgpalluri lepingusse „Instagrami klausli“

Dortmundi poolehoidjad protestisid mitmel korral Nmecha lepingu allkirjastamise vastu, kuid klubi see ei heidutanud. Saksa vutifännide tegutsemisel oli mõjuv põhjus.

Fännide rahulolematus põhines sellel, et Nmecha avaldas Wolfsburgis viibimise ajal mitmel korral Instagramis trans- ja homofoobseid seisukohti. Dortmundi poolehoidjate arvates on sellise mängijaga lepingu sõlmimine klubi väärtustega vastuolus.

Dortmund leidis olukorrale lahenduse. Nmecha uus koduklubi on väidetavalt lepingusse lisanud „Instagrami klausli“. See tähendab, et kui ta peaks sotsiaalmeedias klubi väärtusi rikkuma, ähvardab teda miljoni euro suurune trahv.