BC Kalev/Cramo pikendas lepingut järjekordse mängijaga

Enne Kalev/Cramoga liitumist veetis Kitsing ühe hooaja TalTech/Optibetis, enne mida oli ta Serie A akadeemia kasvandik ning mängis Itaalia Serie A2 ja Serie B liigades Unieuro Forli, Virtus Ragusa ja Gemini Mestre eest.

PAF Eesti-Läti Ühisliigas sai Kitsing eelmine hooaeg 12 minutiga kirja 4,2 punkti ja 1,1 lauapalli ning näitas väga head tabavust kolmese joone tagant (51,7%).

Peatreener Heiko Rannula kommentaar: „Kaspar on minu nõudmistega tuttav, ta sai eelmisel hooajal kogeda natuke kõrgemat taset ning nüüd on vaja suvel füüsisega kõvasti tegeleda ja usun, et tema roll saab ka platsil suurem olema.“

Kaspar Kitsingul oli soov eduka hooaja järel samas võistkonnas jätkata. „Mul on hea meel, et sama tundsid ka treenerid ja meeskonna manager. Kõrgema tasemega kohanemiseks läks alguses küll aega, aga teisel poolaastal sain juba enda arvates täitsa hästi hakkama. Loodan, et püsin uuel hooajal terve, arenen mängijana nii palju kui võimalik ja mis kõige tähtsam - meeskond saavutab oma eesmärgid.“

BC Kalev/Cramo jaoks on tegemist viienda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks leping sõlmitud on. Lisaks Kitsingule on lepingud ukrainlasest tagamängija Oleksandr Kovliari ja tagamängija Leemet Böckleriga ning ääremängijate Hugo Toomi ja Kregor Hermetiga.