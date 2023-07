Kolm eestlast osalevad USA motokrossi meistrivõistluste etapil

Krestinov ja Kutsar sõidavad USA meistrivõistluste etapi kaasa 450cc klassis, Talviku 250cc masinaklassis. Kui Kutsari jaoks on tegemist karjääri esimese võistlusega sealpool ookeani, siis Krestinov ja Talviku on ka varem end prestiižes sarjas proovile pannud. Krestinovi AMA sarja kogemus pärineb aastast 2006, kui ta hooaja viimasel Glen Heleni etapil 250cc klassis 30. koha sai. Talviku tegi mullu augustis kaasa kaks etappi, saades kirja 17. ja 15. koha.

Erki Kahro, kes samuti eelmisel kümnendil AMA sarjas kätt proovis ja parimal korral etapi 19. kohaga lõpetas, peab USA meistrivõistlusi kõige tihedama konkurentsiga motokrossisarjaks maailmas. Kuigi tänavusel vigastusterohkel hooajal on teravaim tipp kannatada saanud ja paljudel tehasemeeskondadel isegi telgi all vabu kohti, saab konkurents sellele vaatamata ülitihe olema.

„Kõikide võimaluste maa, nagu öeldakse. Nii püüavad igal etapil oma võimalust saada ja unistusele lähemale jõuda sajad sõitjad, kellest finaalsõitudesse pääsevad mõlemas klassis vaid 40 kiiremat. Sealne sõitjateturg ja ka sari on väga suure tähelepanu all, mistõttu on hea õnnestumise korral kindlasti võimalik silma jääda,“ ütles Kahro.

„Southwicki rada, kus sel nädalavahetusel sõidetakse, on liivasema pinnasega, mis peaks eestlastele väga hästi sobima. Tingimused on keerulised, sest Southwickis on üle 30 kraadi sooja ja õhuniiskus üle 90%. Kui ameeriklased on tuntud pigem väga agressiivse sõidu algusega, siis loodame, et meie meeste tugevuseks saab vastupidavus. Hea stardi korral võiks olla tulemus 15 parema seas reaalne, kuid esmalt on vaja ajasõidus end 40 parema hulka sõita,“ lisas Kahro.