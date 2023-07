WIMBLEDONI PÄEVIK | Suur ime peaväljakul ja prantslanna nutulaul korraldajate suunas

Anett Kontaveiti aeg naiste tipptennises lõppes. Endisel maailma teisel reketil ei olnud jaksu, et teist päeva järjest maailma tippudega samale tasemele küündida. Juba avaringi matši valuvaigistite toel mänginud Anetil pole midagi häbeneda – ta teenis elu viimasel turniiril võidu, mis on seljavigastust ja vähest mängupraktikat arvesse võttes kiiduväärt tulemus. Bouzkova tõestas, miks ta mullu Wimbledonis veerandfinaali jõudis. Tšehhitari mängustiil sobib sellele väljakukattele valatult. Madalad lõiked, suurepäraselt paigutatud servid ja väle liikumine oli Kontaveitile liiast. Iga ilus asi saab ükshetk läbi. Aitäh sulle Anett! Kõige eest, mida Eesti tennise heaks oled teinud!

Mis saab edasi? Eestlanna turniir pole sootukski lõppenud. Juba täna astub ta segapaarismängus väljakule koos soomlase Emil Ruusuvuoriga. See matš on kavas viienda väljaku kolmanda mänguna. Enne seda peetakse kaks naiste paarismängu, millest esimene algab meie aja järgi kell 13. Seega ei pääse Kontaveit ilmselt väljakule enne kella 16. Anett on varasemaltki tõestanud, et suudab suurepäraselt paarismängu mängida ning kahtlemata loodavad Eesti tennisefännid ka tänasest matšist võitu. Saame näha!