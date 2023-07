DELFI VIDEO | Rally Estonia avab uue ametliku pealtvaatamisala Kitsehüpped. Vaata, mida seal kogeda võib!

„Seda kohta pole isegi ralliprogrammis. Hardcore Rally Estonia fännid on siin varasemalt käinud, aga sel aastal mõtlesime, et näeks selle kohaga natuke rohkem vaeva. See saab olema ametlik koht, aga ei jõudnud lihtsalt ralliprogrammi,“ rääkis Rally Estonia direktor Urmo Aava. „Tegemist on väga kiire katselõiguga, kus on järjest kolm kuni viis hüpet, oleneb kui kiiresti keegi tuleb.“