USA spordisangar hukkus autoõnnetuses

New Yorgi osariigi Chautauqua maakonna Fredonia politsei teatel sõitis Reinhoudti juhitud auto teelt välja vastu puud. Mees toimetati Dunkerque’i haiglasse, kus ta hiljem surnuks tunnistati.

Reinhoudti peetakse jõutõstmise üheks pioneeriks ning ameeriklast on kirjeldatud kui ajaloo parimat jõutõstjat. Ta krooniti 1979. aastal maailma tugevaimaks meheks.

Endine jõutõstja Laurence Shahlaei on üks neist, kes Reinhoudtile austust on avaldanud. Ta kirjutas Instagramis järgmist: „Väga kurb kuulda Don Reinhoudti, maailma tugevaima mehe tiitli võitnud mehe ning jõutõstmise ja jõumeeste moodsate spordialade ühe teerajaja lahkumisest. Mul oli õnn Doniga paar korda rääkida. Ta oli uskumatult lahke ja tõeline härrasmees, kellel oli nii palju lugusid, mida jagada. Meie mõtted on tema naise, pere ja sõpradega.“