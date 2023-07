Prants sai lühirajasõidu EM-il 20. ja Mesi 30. koha

„See oli esimene lühirajasõit maailma tasemel konkurentsis, seepärast ma suurte lootustega rajale ei läinud. Pigem oli eesmärk hoida end grupis nii kaua kui võimalik. Suutsin seda teha kolmveerand ringi ja seejärel järele andma, et oma tempoga lõpuni sõita. Arvan, et võib rahule jääda, sest see oli esmane kogemus sellises seltskonnas,“ ütles Mesi.