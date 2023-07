DELFI WIMBLEDONIS | Anett Kontaveit: aitäh kõigile, kes vaatasid mu mänge öösiti ja varahommikul – teie toetus on olnud südantsoojendav!

Veidi rohkem kui tund peale mängu antud pressikonverentsil vastas Kontaveit veel mõnele küsimusele karjääri lõpetamise põhjuste kohta ja kinnitas veelkord, et tema otsus on lõplik.

„Oli imeline näha, et 18. väljak oli inimesi täis ja nii paljud elasid mulle kaasa. Mäng ei läinud ilmselgelt nii, nagu ma oleksin tahtnud, aga mul oli hea nii suure rahvahulga ees mängida. Samuti on mul hea meel, et inimesed, kes mind armastavad, nägid mind viimast korda üksikmängu mängimas,“ rääkis ta välisajakirjanikele.