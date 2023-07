DELFI WIMBLEDONIS | Marie Bouzkova: kellegi karjääri lõpetada ei ole tegelikult hea tunne

„Olen õnnelik, et suutsin hoida oma taset läbi terve mängu. See oleks võinud väga kiirelt ümber pöörduda, sest Anett mängib väga agressiivselt ja kui ta on hoos, on tema vastu väga raske. Olen uhke, et suutsin enda mängu viimase punktini peale suruda,“ lausus Wimbledonis kolmandasse ringi jõudnud tšehhitar.

Bouzkova oli peale mängu Kontaveitiga riietusruumis jutustanud ning talle tundus, et eestlanna pole väga pettunud.

„Ei, ta naeratas ja rääkis kõigiga riietusruumis. Kõik üritasid teda viimased 20 minutit ümber veenda, et ta tagasi tuleks. Ta tundus väga õnnelik ning ootab juba segapaarismängu,“ rääkis Bouzkova.

Tšehhitar tunnistas, et mõte sellest, et ta võib Aneti karjääri lõpetada, jooksis tal peast läbi. Küsimusele, kas selliste mõtetega mängida annab ka mängule teistsuguse varjuni, vastas Bouzkova: „Kindlasti. Ma just mõtlesin sellele duši all, et kellegi karjääri lõpetada ei ole tegelikult hea tunne. Ta on väljakul ja selle kõrval nii kena inimene ning väga hea mängija. Ei ole hea tunne, kui aus olla.“

Bouzkova ootab oma kolmanda ringi vastast mängust kanadalanna Leylah Fernandezi ja prantslanna Caroline Garcia vahel. Mullu jõudis tšehhitar Wimbledonis veerandfinaali. Kas see teadmine annab talle ka praegu enesekindlust?

„Jah, ma arvan küll. Need head mälestused, mis mul siit on ja teadmine, et mängisin siin eelmisel aastal hästi, hoiavad mind heas kohas ja panevad uskuma, et suudan seda ka sel aastal. Tunnen end siin mängides hästi,“ vastas Bouzkova.