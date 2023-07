Eesti noortekoondis alistas Brasiilia ja mängib EMil üheksandale kohale

„Kohtumine läks normaalselt, eriti alguses, kuid lõpupoole vajusime siiski natuke ära. Väravavahid said taaskord meil hästi hakkama, kuid teistel tuli võib olla sisse liigselt sööduvigu. Kui eelmistel päevadel on meil olnud kaks mängu ja õhtuseks mänguks energiat nii palju ei jagunud, siis parem on mängida üks mäng päevas,“ sõnas viis väravat visanud Andre Ansip.