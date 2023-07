Latvala kommenteeris Neuville`i ettepanekut: see pole iseenesest halb

Neuville soovitas hiljuti, et enamike MM-rallide kestust tuleks lühendada. Belglase ettepaneku järgi võiks näiteks Soome etapi läbida pooleteise päevaga.

Neuville rõhutas samas, et ka spordiala DNA tuleb säilitada ning vastupidavuse elemendi lisamiseks kestaks Monte Carlo ralli neli päeva ja Keenia etapp lausa kuus päeva.

Latvala näeb Neuville'i ettepanekus häid külgi, kuid täielikult ideega ei nõustu, kirjutab Rallit.fi.

„See pole iseenesest halb mõte. Küll aga on selline probleem, et kui mõelda MMile, kas siis tänases maailmas saavad fännid kuus päeva võistlust jälgida. See tundub natuke liiga pikk,“ leiab soomlane.

„Muidugi võib juhtuda, et sõidame 400 kilomeetrit ja neli päeva Keenias. Siis jälle Jyväskyläs sõitsime kaks päeva.“

Latvala sõnul peaks ralli alati pühapäeval lõppema. Tema sõnul on võistlust lõpetav punktikatse muutunud toimivaks lahenduseks, kuigi pühapäevast võistluspäeva tuleks tõhustada.

„Promootorile meeldib praegu idee, et Power Stage algab alati samal ajal. Põhimõtteliselt lõpeb ralli alati samal ajal nagu vormelisarjas. Nad on välja öelnud, et see kontseptsioon töötab ja siis peab ralli alati pühapäeval lõppema. Selles osas ei saa asja muuta,“ kinnitab Latvala.

Neuville'i ettepaneku kohaselt antaks erineva pikkusega võistluste eest ka erinev kogus MM-punkte. See idee ei pruugi vähemalt kiirete kruusarallide fännide seas erilist poolehoidu leida, sest nendel rallidel oleks mängus vähem punkte.

Latvala toetab Hyundai sõitja mõtet selles osas, et võistlused võiks olla tihedamad.

„Ise pooldaksin rallide natukene lühendamist. Alustaksime reede keskpäeval, mis tähendab, et sõidame kokku kaks ja pool päeva. Reede oleks lühem, laupäev täispäev ja pühapäev pool päeva. Reede ei pea tegelikult isegi väga lühike olema, sest need kilomeetrid saab sõidetud, kui hommikul on testikatse ja siis pärastlõunal võistlus ise,“ mõtiskleb Latvala.

Kuna autoralli MM-sarjas on meeskondi ja osalejaid vähe, võiks lühem võistlus tema hinnangul kujuneda ka põnevamaks.

„Põnev võistlus kestaks siis ehk pühapäevani. Autosid ja meeskondi on nii vähe, et kui kasvõi paar autot välja kukub, ei saagi põnevaid võistluspaare tekkida. Uute rehvide andmine enne Power Stage’i võiks praegusele kontseptsioonile veidi kaasa aidata,“ lisas Latvala.