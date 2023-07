Võrumaal toimunud driftivõistluse esikohad jagunesid Eesti ja Armeenia vahel

„Reedesel treeningul jõudis rada mitu korda ära kuivada ja uuesti märjaks saada. Proovisime erinevaid rehve ja sillaseadeid. Tükk tegemist oli, et asi paika saada nii märja kui kuiva jaoks,“ rääkis Viinapuu. Kui päeva esimeses pooles võistelnud Semipro sai vihma, siis Pro tandemsõidud toimusid õhtul kuiva ilmaga.

Eesti meistrivõistlusi juhib Vaida (174,5 punkti) Karel Piiroja (168) ja Viinapuu (142,5) ees. Livonia liider on Žodziņš, Vaida on parima eestlasena kuues, Balti sarja juhib Kandratsenka, Eesti parimana on Vaida 11.