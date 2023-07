DELFI WIMBLEDONIS | Kontaveiti endine paarismängupartner Darja Kasatkina: Aneti lõpetamine murrab mu südame

Maailma edetabelis hetkel kümnendat kohta hoidev (karjääri parim on eelmise aasta oktoobrist 8.) Kasatkina on üks enim Ukraina sõja osas sõna võtnud Venemaa või Valgevene mängija. Ta on korduvalt väljendanud hirmu koju naasmise ees mitte ainult sõja, vaid ka selle tõttu, et ta eelmisel aastal „kapist välja“ tuli - oma kodumaa silmis rikub ta LGBT propagandat keelavat seadust.