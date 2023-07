Suure tenniselahingu ootuses. Kas Andy Murray astub unistusele sammu lähemale?

Andy Murray on ainuke Briti saarte kodakondsusega meestennisist, kes on võitnud Wimbledoni avatud ajastul – ta sai sellega hakkama 2013. ja 2016. aastal. Turniiri avaringis mängis 36-aastane šotlane üle põhitabelisse wildcard´i saanud Ryan Penistoni (ATP 268.) tulemusega 6 : 3, 6 : 0, 6 : 1. Eelmisel kümnendil suure kolmiku valitsemist kõigutanud Murray on ennegi öelnud, et tema suur eesmärk on kodune Wimbledoni turniir. Kas endine maailma esireket astub täna unistusele sammu lähemale?