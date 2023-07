ÜLEVAADE | Kuidas 353 elanikuga Eesti asulal on oma meistriliiga meeskond, aga päris suurtel linnadel pole muhvigi?

Üheks eriti lahedaks näiteks on Hiiumaal tegutsev saalihokimeeskond Viskoosa SK. Tegemist on siis 353 elanikuga Kõrgessaare tiimiga, mis treenib kohalikus Tervisemajas. Tõsi, meeskonnas on mängijaid mujaltki Hiiumaalt. See, et Viskoosa Eesti meistriks tulnud Tallinna Sparta Team Automaailmalt 0:23 tappa sai, on asjade loomulik käik. Üllatav pole ka 13. koht 14 võistkonna hulgas. Küll aga tasub märkida, et Sparta ridades tuli tšempioniks Viskoosas mängumeheks kujunenud Ken Pähn.