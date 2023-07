VIDEO | Brasiilia jalgpallikoondis protestib Iraani inimõiguste olukorra vastu

Videol on näha, kuidas lennuki külgedele on maalitud ingliskeelsed tekstid „No woman should be forced to cover her head“ ja „No man should be hanged for say this“. Tekstid tähendavad vabalt tõlgituna, et ühtki naist ei tohi sundida pead katma ja ühtki meest ei tohiks selle ütlemise eest üles puua.