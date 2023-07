VIDEO | Kliimaaktivistid korraldasid Wimbledoni turniiril kaks protestiaktsiooni

„Pärast 18. väljakul toimunud intsidenti vahistati kaks isikut, keda kahtlustatakse agressiivses väljakule tungimises ja kuritegeliku kahju tekitamises ning need isikud on nüüd territooriumilt eemaldatud,“ seisab korraldajate ehk All England Clubi (AELTC) pressiavalduses.