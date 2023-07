Jalgpallikoondise kokk Peeter Pihel: minu asi on pakkuda väikeseid elamusi

Noorena FC Kuressaare ridades jalgpalli mänginud Pihel unistas juba toona Eesti koondise juurde jõudmisest. Nüüd on ta saanud juba paar aastat elada elu, millest aastakümneid tagasi mõtles. „Unistustega on ikka nii, et need kipuvad täide minema,“ tunnistas tippkokk.