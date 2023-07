Endale uue eesmärgi seadnud Kaspar Taimsoo: järgnev kuu näitab, kas minus on veel tippsportlast

Aastate jooksul 11 tiitlivõistluste medalit võitnud 36-aastane Taimsoo on seadnud sihiks järgmise aasta Pariisi olümpiamängudele jõudmise. Mullu ühepaadi mõtteid mõlgutanud Taimsoo on praeguseks seadnud endale uue eesmärgi ja istunud kahepaati Sten-Erik Andersoniga. Üheskoos harjutatakse Viljandis legendaarse Matti Killingu juhendamisel. Koondisse kumbki sõudja praegu ei kuulu. Tulevikku vaadates tõdes Taimsoo, et uus kuu peaks andma vastuse, kas temas on veel tippsportlast või mitte. Hiljemalt tuleva aasta Pariisi olümpiamängudega saab tema karjäär siiski kindlasti läbi.