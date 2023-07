M-Sporti boss sai ajakirjaniku peale kurjaks: mul on kõrini!

„Nad lihtsalt ei saa sellest aru. Nad lihtsalt ei saa aru,“ sõnas Millener ajakirjanike kohta ralliportaalile DirtFish.

„Teie mees seal Keenias uuris meie [masinate] töökindluse kohta ja küsis, kuidas ma end kuuenda ja seitsmenda koha pärast tunnen. Ausalt öeldes arvan, et meie töökindlus on sellel rallil olnud päris tugev. Lihtsalt tuletage meelde, kas meie olime need, kes ma ei tea kui palju tagatiibasid ja kereosi kaotasid? Kas need olime meie, kellel läks ühel autol neli kardaanvõlli? Kas ülekuumenemisprobleemid olid meil? Ma ei usu. Meil oli mõlemal autol paar rehvipurunemist ja poisid peatusid ja vahetasid need ära,“ pidas Millener pika monoloogi.

„Kuidas taeva päralt saab Ott olla teisest kohast vaid punkti kaugusel, kui me oleme nii kehvad?“ küsis M-Sporti tiimijuht ajakirjanikult.

Tiimijuht lisas, et inimesed peavad meeles pidama, et nemad sõidavad ainsana vaid kahe autoga.

„Me kõik teame, kus me nende kahe autoga oleme: Ott võib võita igal pool, Pierre-Louis [Loubet] pingutab väga kõvasti oma esimese poodiumi nimel, kuid ta ei ole hetke seal, et jahtida igal etapil võitu. Niisiis, Tänaku auto probleem välistab meie võidu. Me teame seda paremini kui keegi teine, see on meie hetke reaalsus. Alternatiiv on lihtne: me võiksime meistrivõistlustelt üldse ära kõndida,“ sõnas Millener.

Ta jätkas: „Mul on nii kõrini inimestest, kes pidevalt meie kallal näägutavad ja M-Sporti ründavad. Vaata, me oleme selles meeskonnas suured poisid ja suured tüdrukud, me teame, kus me oleme ja teame, milleks oleme võimelised. Kuid lubage mul öelda, et neil meistrivõistlustel pole meist kõvemini töötavat meeskonda.“

Lõpetuseks küsis Millener ajakirjanikult, kuidas praegune hetkeseis läheb kokku arvamusega, et Ford Puma Rally1 auto on niivõrd vilets.

Seitsme etapi järel kaotab Tänak MM-sarjas teisel kohal olevale Elfyn Evasnile tõesti punktiga. Liider on Kalle Rovanperä, kes edestab eestlast 42 punktiga.

WRC-sari jätkub 20.-23. juulini peetava Rally Estoniaga.