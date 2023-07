Kalev/Cramo sai Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiri esimeseks vastaseks Rootsi meistri

Meistrite liiga põhiturniiril osaleb 32 võistkonda, kellest 29 on selged. 24 tiimi, sealhulgas Eesti valitsev meister Kalev/Cramo , jagavad omavahel kvalifikatsiooniturniiridel välja kolm järelejäänud piletit.

Kokku toimub kolm kvalifikatsiooniturniiri, kõigis osaleb kaheksa võistkonda. Muudatusena tõsteti meisterklubid, kelle riigid pole veel põhiturniiril esindatud, samasse kvalifikatsioonigruppi. Teoorias on see Kalev/Cramole kasulik, sest nii välditakse muuhulgas Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa klubisid.

N-ö meistrite kvalifikatsiooniturniiril on kaheksa võistkonda Meistrite liiga punktide alusel jaotatud kaheks. Kalev/Cramo kuulub kõrgema asetusega potti, kus lisaks neile on Aarhusi Bakken Bears (Taani), Levice Patrioti (Slovakkia) ja Lissaboni Benfica (Portugal). Veerandfinaalis kohtub Kalev/Cramo madalama asetusega potti kuuluva tiimiga. Valikus on Larnaca AEK (Küpros), Peja (Kosovo), Thbilisi TSU (Gruusia) ja Norrköpingi Dolphins (Rootsi).