Eesti U-17 käsipallikoondis sai EM-il alagrupi kolmanda koha

„Alustasime mängu hästi, mängisime punkt-punktis ja ei lasknud vastast eest. Lõpuks me murdusime väsimuse pealt ja ei suutnud enam palle väravasse visata. Enamus mängust läks siiski hästi,“ võttis kaotuse kokku mängus kuus väravat visanud Karlis Kalk.

Päeva tervikuna hindas Kalk kordaläinuks: „Lätlasi suutsime üllatada ja neile hästi vastu hakata. Ka mängu Rootsi vastu oleksime võinud võita, aga nagu näha, siis ei õnnestunud see. Väravavahid tegid meil taas väga head tööd ja hoidsid meid päris palju mängus. Head meelt teeb, et nii põhimehed kui vahetusmehed on samal tasemel ja vahetustega ei tule mängu langust.“