Tuline armastus Wimbledoni puhkenurgas. „Kõrvalruumist kostsid helid, mis tulid intiimsest vahekorrast!“

Wimbledoni tenniseturniiri pealtvaatajatel on võimalus vaikses puhkenurgas, mis asub tennisekeskuse 12. väljaku all, veidi hinge tõmmata. Tuba koosneb kahest eraldi ruumist, kummaski kaks tugitooli, lahtikäiv laud ja võimalus näiteks telefoni laadida.

Meedia andmetel pole ruume kasutatud ainult lõõgastumiseks. Tube on kasutatud ka näiteks seksimiseks. Päevavalgele on toodud mitmed juhtumid eelmiste aastate turniiridest.

Korraldajate sõnul kasutavad paljud pealtvaatajad siiski puhkenurka ka sel eesmärgil, milleks see mõeldud on. „Ruumid on mõeldud pakkuma inimestele viieminutilist hingetõmbeaega, mis on minu arvates suurepärane. Olen näinud eakaid inimesi, kes puhkavad päikese käes istumisest, mõned lähevad sisse palvetama ja mõned emad imetavad oma lapsi,“ rääkis Wimbledoni töötaja Guardianile.

Samas on korraldajad teadlikud, et ruume on kasutatud ka seksimiseks. „Ma ei tea, kuidas seda kontrollida, et rajatisi kasutataks ainult nendel eesmärkidel, milleks need on mõeldud,“ kommenteeriti olukorda.